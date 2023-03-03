7-11打造「春賞花之旅」貨架，集結60項特色新品，包含「Pocky櫻花抹茶棒」189元，8日至4月4日優惠價109元。（7-11提供）

萊爾富推起家雞聯名洽富氣冷雞的「蔘蔘做的雞湯」，標榜在家就能嘗到正宗韓式蔘雞湯，239元。（萊爾富提供）

OKmart力推「查理布朗‧脆皮舒芙蕾」清爽香甜，7日開放預購，8盒成團享單盒299元。（OKmart提供）

報復性出國潮延燒，不少人在社群曬機場照、異國風景爽喊「終於能出國！」隨著防疫措施鬆綁，出國人數有望達疫情前高峰的5成，民眾味蕾同樣迫不及待想來場旅行，超商觀察，異國美食銷售量近來達1至2成成長，便推各式美味新品吸客。

全家分析，春暖花開的時節，冰品業績自3月開始逐漸攀升，春夏兩季冰品銷量更較秋冬高出2.5倍，另有別於夏季偏好冰棒類商品，初春時消費者更愛甜筒、雪派，因此主打「堅果糖餅風味甜筒」，還原韓國經典街邊小吃，吃得到黑糖內餡及堅果，甜蜜不膩口。8日起至4月4日也有冰品優惠，逾30款品項享同價位任選2件79折。

7-11瞄準春日野餐需求大增，搭上櫻花季推多款繽紛且點綴花卉的食飲，其中「Pocky百奇 櫻花抹茶棒」為日本進口，櫻花香氣的脆餅乾棒淋上濃郁抹茶巧克力醬，層次豐富，味蕾彷彿一秒飛到日本；另8日起至4月4日指定零食、糖果、飲料、用品任選2件8折、3件77折。

據聯徵中心公布數據，女性平均每月消費金額3萬380元，高過男性2萬8500元，消費力相當活躍，恰逢婦女節到來，OKmart觀察女性客群對糖餅、糕點、營養品較感興趣，因此結合異國元素推薦法式甜品「查理布朗 脆皮舒芙蕾」，口感清爽能同時感受脆口與軟綿美味，冷凍品嘗則像是在吃冰淇淋，7日至5月4日8盒成團享單盒299元。

萊爾富推出起家雞聯名洽富氣冷雞的「蔘蔘做的雞湯」，以人蔘、紅棗等多樣藥材熬製而成的鮮嫩雞湯，雞腿軟嫩Q彈融入韓式蔘雞湯風味，糯米粒口感綿密，在家就能簡單享受異國佳餚。