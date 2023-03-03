周五南韓KOSPI指數收盤升4.22點或0.17%，為2432.07點，為連三漲；本周並上漲了0.35%，結束此前連續四周下跌的局面。周五總交易金額為溫和的7.73兆韓元(約59.3億美元)。

聯準會亞特蘭大分行主席Raphael Bostic在周四表示，他相信聯準會會「穩步」提高利率。Bostic為最具鷹派色彩的官員，卻釋放溫和的評論。

Kiwoom證券分析師Kim Jee-hyun說，關於Bostic的評論，市場目前對利率峰值的預測在5%至5.25%，與12月時的預測維持不變。

Kim說：「我們預期聯準會升息的影響將在下半年顯現」。

Bostic的評論讓華爾街股市周四大漲。

首爾股市周五表現好壞參半，化學股和生物股收在上漲，金融股則出現下跌。

浦項化學升5.1%，報22.9萬韓元。生物製藥巨頭賽特瑞恩(Celltrion)漲4.8%，報15.1萬韓元。

三星電子則跌0.5%，報6.05萬韓元。

韓元上漲逾1%，收在1301.6韓元兌1美元。