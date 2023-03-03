彰化縣和美鎮國道3號和美交流道下方平面道路3日上午11點，發生大小貨車相撞的死亡車禍，小貨車車頭整個「鑽」入大貨車底，小貨車的駕駛被夾到動彈不得，在嚴重撞擊和擠壓之下，滿頭是血，消防局動用機具剪開車頭才將人救出，已經沒有呼吸、心跳，送彰基搶救半個小時後，宣告不治。

彰化縣和美鎮國道3號和美交流道下方平面道路3日上午11點，發生大小貨車相撞的死亡車禍，小貨車車頭整個「鑽」入大貨車底，小貨車的駕駛被夾到動彈不得，送醫不治。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局和美消防分隊今天上午11點據報，和美交流道下方道路發生小貨車與大貨車相撞事故，6名消防員趕往現場，可能衝撞力道相當猛烈，小貨車的車頭全塞進大貨車底，47歲小貨車的駕駛夾在駕駛座上，動頭不得，滿頭是血，不斷流出。

彰化縣和美鎮國道3號和美交流道下方平面道路3日上午11點，發生大小貨車相撞的死亡車禍，小貨車車頭整個「鑽」入大貨車底，小貨車的駕駛被夾到動彈不得，送醫不治。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

消防員出動油壓破壞剪，將小貨車從大貨車底盤拉出，再動用機具把車頭撕開，將施男從駕駛座題開，但已經沒有心跳、呼吸，緊急送往彰化基督教醫院搶救。

和美警分局現場調查，小貨車儀表板前的手機遊戲還在進行，是否是造成分神、釀成車禍，與相關責任歸屬等及原因都還待進一步釐清、調查。

47歲施姓男子受困於車內，現場由救災人員將患者救出時已OHCA。送至彰化基督教醫院時仍不放棄並積極持續的搶救，最後仍然沒有恢復心跳和呼吸，回天乏術宣告死亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院急症及重症醫學部部長林晏任表示，47歲施姓男子受困於車內，現場由救災人員將患者救出已OHCA。送至彰化基督教醫院時仍不放棄並積極持續的搶救，最後仍然沒有恢復心跳和呼吸，回天乏術宣告死亡。他主要傷口是頭部和四肢，真正死因有待法醫鑑定。