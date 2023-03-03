觀光工廠協會理事長許立昇表示，自3月3日至3月5日，民眾可到台北車站一樓大廳嘉年華展區，除了可參加現場DIY體驗活動，還有20周年成果大事紀展區，回顧台灣觀光工廠與創意生活產業20年來的演變，另外也有40家特色觀光工廠與30家創意生活產業的品牌展售，讓大家感受好吃好玩的觀光工廠與生活創意情境營造，現場還可參加集章兌換特色小禮！錯過嘉年華也別灰心，觀光工廠20周年系列慶祝活動將於4月起於全台各地舉辦巡迴接力活動，除了DIY體驗、觀光市集和活動表演外，當然還有超值優惠折扣和集點贈品，讓民眾在全台各地都能一起歡慶觀光工廠20周年。

連錦漳說，推動產業轉型升級，一直是經濟部的重要業務。工業局自2003年起推動觀光工廠輔導計畫與創意生活產業計畫，創意生活產業結合了既有的產業製造基礎，再融入創意、科技與人文特質，發展出一項具整合性、高附加經濟價值，且能提升國民生活品味的新型態產業網絡，協助產業升級與轉型，將「製造台灣」提升為「知識台灣」。而觀光工廠則是協助製造業轉型跨足觀光服務業的重要平台，時至今日，觀光工廠遍布全國，具備豐富的知識、教育及娛樂，不但適合家庭旅遊，更是各級學校重要的產學教育場所，「榮耀二十」代表觀光工廠與創意生活產業共同努力耕耘20年，為臺灣觀光產業與文化創意產業締造了堅固根基，「永續未來」則象徵經濟部與夥伴們將在環境永續發展的基礎上，一起打造美好的永續未來，接下來今年度還有更多系列慶祝活動即將展開，歡迎全國民眾一起參與。