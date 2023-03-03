憲法法庭去年8月做出判決，認定《健保法》部分違憲，因健保欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，須在3年內完成修法。台灣人權促進會昨協助11人提出申請，要求停止將其健康資料用於目的外利用。健保署表示，資料的釋出相當嚴謹，考量學術需求，目前暫未停止健康資料的釋出。目前健保署已組成專家小組，研議修法或另立專法，初步報告預計今年6月底前出爐，屆時也會擇期辦理公聽會蒐集外界意見。

昨日共有11人向健保署發出申請，要求停止將其健康資料，用於健保與醫療行為以外的利用。參與的申請人包含醫師、資安研究員，以及來自關心障礙者權利、健康權、數位隱私等議題的非政府組織從業人員。申請人共同關心，健保資料提供給第三方做研究，能夠在合乎醫學研究倫理，以及完善資料治理的制度下，尊重患者掌控敏感個資的最後一道防線。

台權會認為，健保署應立即採取保護措施，緩解「未經同意強制利用資料」的隱私侵害。號稱「無從識別」個人的資料，仍然可與其他政府資料串連，可串聯個人不同來源的資料，便足以識別個人，且暴露的風險也隨之攀升。在修法真空期，台權會期待健保署確切踐行個人的退出權，停止將就醫資料從事目的外利用，撫平隱私侵害帶來的治理危機。

針對台權會要求立即採取保護措施，健保署法制事務科科長詹孟樵表示，考量學術研究需要，目前暫未停止目的外利用。健保資料的釋出相當嚴謹，除了加密，也設立獨立專區，學術單位需在健保署規劃的專區使用，無法帶任何資料進來。使用後，經過審查，確保沒有資安風險後，才能釋出結果，無法把任何資料帶出去。

對於憲法法庭的要求，詹孟樵表示，健保署已成立專家小組，成員包括資安專家、法律學者等，尚未決定要修《健保法》或另立專法，預計今年6月底以前將有初步成果，討論內容包括目的外利用的範圍、請求停止利用及例外可不停止利用等事項。待健保署與衛福部達成共識，就會擇期召開公聽會蒐集外界意見，調整作法後，再將草案送入立院。