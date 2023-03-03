警消獲報到場滅火。（簡銘柱翻攝）

今（3）日下午1時許，有民眾騎腳踏車經過台北市士林區雨聲街和雙溪街路口，發現橋下發生火警趕緊報案，消防局接獲報案後立即派出警消前往搶救，現場疑似是為台電變電箱起火，火勢波及一旁2輛汽車，警消獲報後立即趕往現場滅火，燃燒面積約3平方公尺，無人受傷。

消防局表示，今日下午1時許士林區雨聲街2巷口天橋下火警，燒損兩輛車輛，一輛小客車及另一輛小貨車後輪燒毀，燃燒面積約3平方公尺，警消到場後立即將火勢撲滅，現場無人受傷，火警發生原因還待火調科調查。