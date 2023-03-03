子宮頸癌為女性最常見的癌症，每年造成全球至少34萬人死亡。我國自2019年推動入學國中女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，至2022年已達92％的接種率，遠超過全球平均，更超過鄰近已開發國家包含日本、韓國及澳洲等，新北市更在去年創下92.91％的高接種率表現。

亞太區年度診斷論壇今年以＂Freedom to Be ＃EveryWoman＂（關懷女性健康）為主題，邀請亞太地區各國專家探討女性健康議題，新北市衛生局長陳潤秋特別受邀，分享我國HPV及子宮頸癌防治的成功經驗，讓亞洲各國專家看見台灣。新北市超前全國布局HPV疫苗接種與抹片篩檢推廣政策，亮眼表現超越世界衛生組織2030消除子宮頸癌之目標，成為台灣之光。

新北市人口數全國居冠，加上城市幅員廣大，政策推廣與落實的困難度相較其他縣市更高，然在子宮頸癌防治上卻創下領先表現。陳潤秋分享，除了領先布局的HPV公費接種政策外；在抹片檢查上，新北市積極利用便捷的巡迴車提供到點社區篩檢服務，並積極輔導轄區醫院設置子宮頸抹片快速通關服務，連結院內相關資源、建置門診主動提示系統等，積極提升預防成效；這兩年也力促HPV篩檢在產官學上的學術研究，以期能造福新北婦女及未來政策之參考。

子宮頸癌防治包含預防、篩檢及積極治療等面向。有鑑於九成以上的子宮頸癌與人類乳突病毒有關，世界衛生組織提出2030年消除子宮頸癌之90／70／90目標，包括90％女孩於15歲時接種HPV疫苗、70％的女性在35歲前接受高效能的子宮頸癌篩檢、90％被確診為子宮頸癌的女性能得到治療及照護。

我國在各面向皆積極落實，其中透過校園公費HPV疫苗施打政策，全國國中入學女生接種率在2022年就已達92.0％，超過WHO提出的目標值。而新北市更是我國最早推動大規模HPV疫苗接種的縣市，提前國家政策多年，自2010年推動迄今，HPV疫苗年度接種數量為全國之冠，至今已有超過21萬人受惠。

除了施打疫苗積極預防，定期篩檢也是防治的重要一環。實證顯示大規模子宮頸抹片篩檢可降低 60％到90％子宮頸癌發生率與死亡率。我國自1995年起即提供30歲以上女性子宮頸抹片免費篩檢服務，25年來累積篩檢率達82.7％；而新北市無論每年抹片檢查、或每3年一次抹片檢查篩檢率皆高於全國平均，新北市除HPV疫苗接種外，亦率先成為全國補助未滿30歲或未具健保資格之女性，免費做子宮頸抹片檢查的縣市。