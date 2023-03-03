南韓國防部今天公布國防創新4.0計畫，將導入人工智慧（AI）機器人等尖端科技，目標在2040年前建立無人智慧防禦體系，力求在北韓發射核飛彈前擊潰敵方，防範於未然。

這項計畫2月中經過合同參謀會議、國防部政策會議、國務會議、國防改革委員會審議程序，獲南韓總統尹錫悅審批後公布，將分三階段加速強化國防能力，包括強化既有三重防禦系統，達成防禦作戰無人化及建構結合無人機的複合戰鬥體系。

根據計畫內容，未來針對北韓核武及飛彈的防禦體系將以「狙殺網」（Kill Web）的概念，力求在飛彈發射前、後進行擾亂、破壞等作戰；同時利用網路作戰癱瘓北韓核武及飛彈發射功能、指揮體系。

國防部說明，強化三重防禦系統及作戰能力是為在偵測到北韓出現使用核武或飛彈的明確跡象時，能立即採取自衛行動。以聯合作戰概念打造結合無人機的武裝體系則是為在戰爭中，以最小損失取得勝利。

應用AI機器人等建構的無人戰鬥體系預計部署至最前線的非武裝地帶哨所與一般前哨，以及沿海、海上及後方基地。

為開發尖端國防技術，國防部預計至2027年為止，將每年國防研發預算擴大至整體國防預算的10%以上，投入量子、能源、超高音速等10個領域、30項國防戰略技術開發。

國防部也強調，這次創新計畫結合科學技術領域與人文創新，「人類」仍是計畫重點，將在推進計畫同時強化官兵守護自由民主、維護國際社會和平的精神戰力。