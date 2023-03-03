3月植樹月，屏東林管處苗木周周送，有白水木、金門赤楠、蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、月菊等5種原生種樹苗，首發場將於4日在屏東市、潮州鎮、恆春鎮等工作站登場，民眾凡持發票、廢電池或參加植樹活動，都可免費領取樹苗。

屏東林管處指出，3月植樹月已來臨，為鼓勵大家一起植樹減碳愛地球，將辦理苗木周周送，首發場在3月4日，在屏東巿、潮州鎮、恆春鎮等工作站同步辦理贈苗活動，苗木種類很多元，歡迎民眾自備容器，選擇就近的地點前往領苗，一起植樹減碳愛地球。

首發場將於4日在屏東市、潮州鎮、恆春鎮等工作站登場，民眾凡持發票、廢電池或參加植樹活動，都可免費領取樹苗。（林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

林管處表示，今年持續推廣原生樹種，除了常用於庭園造景的白水木外，還有紅色新葉的金門赤楠、果實像小小羅漢的蘭嶼羅漢松、具可愛小花的厚葉石斑木、花香可傳七里之遠的月橘等，都是極具觀賞價值的原生樹種，只要憑發票、廢電池或參加植樹活動，就可以領取樹苗。

首發場將於4日在屏東市、潮州鎮、恆春鎮等工作站登場，民眾凡持發票、廢電池或參加植樹活動，都可免費領取樹苗。（林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

林管處強調，為減少環境中的塑膠垃圾，苗盆將以紙漿盆替代塑膠盆，除了可自然分解、不會造成環境汙染外，民眾領苗後也可直接將苗木連同紙漿盆種到土裡，不需將苗木自容器中取出，不僅可保持苗木根系完整，也不會因忘記拿掉容器，而造成苗木無法正常生長。

另外，屏東林管處也特別提醒，所有贈苗活動場次都不提供塑膠袋，請民眾務必自備容器領苗。有關各場次詳細的贈苗時間、苗木種類、數量、贈苗方式等訊息，可至林務局統整表單https://reurl.cc/a1nlED，或屏東林管處粉絲專頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/）查詢。