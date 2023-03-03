45歲科技男近幾個月性趣缺缺，「房事」表現變差，以為壓力導致，經就醫檢查發現，才知道居然是睪固酮低下惹的禍，科技男妻子關切多吃海鮮或雞睪丸是否會有幫忙？醫生趕忙導正觀念，科技男接受飲食衛教並加強運動，總算重振雄風。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，根據研究，「睪固酮低下症後群」盛行率約5至20％，「睪固酮低下症後群」即俗稱「男性更年期」，這名45歲張姓科技男因明顯感受體力下降、精神不濟，工作易疲累，「房事」表現變差，在經過一系列問診及檢驗檢查，並給予適當睪固酮補充治療，也建議病人至營養科門診接受飲食衛教，睪固酮數值逐漸回到標準值以上。

謝昆霖說，目前針對睪固酮低下的治療，主要仍以藥物為主，包含注射型針劑、凝膠（經皮吸收或鼻黏膜吸收）等，多數經過幾個月療程後，病人就會自覺症狀改善。他也提醒，這類病人需要加強運動、充足睡眠、控制三高且減肥減脂，另外，泌尿外科也結合營養科門診，提供個人飲食建議。

針對國人有「以形補形」的食療觀念，營養科營養師朱恩琪也說，並非全都如此，像雞睪丸常是想要增加睪固酮濃度者的選擇，但每100克所含膽固醇相當高，高達578毫克，大部分由蛋白質與脂肪所組成，雖有助於增加睪固酮濃度的鋅、精胺酸等，但其實增加有限，心理安慰層面較大。

朱恩琪指出，攝取雞睪丸過量甚至會造成血脂肪增加，反而不利提升睪固酮。她建議，對於非嚴重男性性腺功能減退症的病人，需避免睡眠不足、適當運動鍛煉、肥胖病人減重等，以及控制與肥胖有關的疾病（糖尿病和高血壓），比使用補充劑或中藥更為重要。

朱恩琪說，若睪固酮濃度和相關指標（黃體化激素、濾泡刺激素）沒有恢復正常，可補充鋅、精胺酸；維生素D缺乏症者可以補充維生素D，這些營養素由食物補充，有助睪固酮濃度上升，也可搭配藥物治療提高睪固酮濃度；但嚴重男性性腺功能減退症，仍須遵醫囑使用藥物製劑治療。