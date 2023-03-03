「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」圓滿落幕，本屆同時囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英、美、澳、德等名大學參展，同步在台北、台中及高雄做招生及特色教學展示，參展學校紛紛祭出優惠獎學金並提供考生面對面的諮詢，為學子在校系選擇與未來生涯發展提供參考。

實體展參展學校：國軍人才招募中心、國防理工學院、國防管理學院、政治作戰學院、陸軍官校、空軍官校、海軍官校、陸軍專校、空軍航空技術學院、國防醫學院、朝陽科技大學、佛光大學、中華大學、大葉大學、臺南大學、馬偕醫學院、東吳大學、臺北醫學大學、實踐大學、暨南國際大學、臺中教育大學、南華大學、元培醫事科技大學、中山醫學大學、中國文化大學、中信金融管理學院、臺灣體育運動大學、靜宜大學、真理大學、大同大學、臺灣海洋大學、玄奘大學、世新大學、中國醫藥大學、亞洲大學、淡江大學、東海大學、銘傳大學、中興大學、陽明交通大學、義守大學等。海外學校有香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港理工大學、澳門大學、澳門科技大學、德國FHM密特丹科技大學、昆士蘭大學、昆士蘭科技大學、格里菲斯大學、諾丁漢大學、杜倫大學、倫敦大學 皇家哈洛威學院、倫敦大學學院、肯恩大學等。終身學習機構有巨匠電腦、oh! Study 留遊學教育中心、愛普倈顧問股份有限公司、富蘭克林國際教育機構、得勝者文教、新蔓ESG等63所學校與企業。

銘傳大學設計學院副院長李芝瑜談到，銘傳有36個系，教學主張學以致用，但絕對不會拘泥於單單一個科系，而是注重邁向未來的前瞻性，所以需要以跨院結合的方式進行。目前結合科技的力量，有AI、無人機、VR虛擬實境、元宇宙等多項要素融入學院教學，再加上情境式教學與創客精神，讓銘傳畢業的學子在市場上更具有競爭力。

2023大學博覽會獎學金方案彙編。(圖/大學博覽會提供)

北部地區人才招募中心主任陳鍵誼上校表示，國軍院校相較一般大學的優勢除了免學費外，再來就是不用擔心就業問題，因為畢業後即是擔任軍官，一個月起薪就有5萬元起跳。他也讓家長們放心，學生在校內都有充分的保障，並期望能透過這次大學博覽會的機會讓更多人了解國軍。

陪同孩子參觀的學生家長指出，會想來大學博覽會主要是考量到這屆小朋友考試很辛苦，同時要面對那麼多可以選擇的科系，所以才想來到現場了解這些學校替孩子分憂，並透過這次博覽會的機會，看一下各科系的特色，有問題就直接詢問現場攤位的工作人員，為孩子未來的出路增添一個選項。

旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，期許每年能延續這樣的熱情提供更優質的管道給予青年學子。2023大學暨技職校園多元博覽會，實體展2月26日雖然落幕，但線上展展期至6/30，歡迎學子透過大學博覽會臉書與官網上方Banner中的QRCODE、https://testnews.e21magicway.com/進入參觀諮詢。