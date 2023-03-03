「鼎灶路邊擺，酒席沿街設」辦桌是台灣獨特的文化，更是高雄內門的驕傲。高雄市長陳其邁化身阿邁師到內門，與南海紫竹寺主委湯富隆，同時也是總舖師的「阿隆師」學做辦桌手路菜，向遊客推薦內門最美味的總舖師料理（影片網址：https://reurl.cc/9VGj8a）。從冷盤豬腱肉切盤、料理唐朝一品封肉、拌炒櫻花蝦油飯、烹調海鮮羹，每道都是辦桌的經典菜色，阿隆師一步一步指導阿邁師料理秘訣，讓阿邁師大呼做菜真的不容易。不管是吃回憶，還是嚐鮮，歡迎大家一起高雄內門品嚐最有特色的辦桌料理。

高雄市長陳其邁表示，高雄內門有總舖師之鄉的美名，以美味的手路菜聞名。這次來向主委總舖師阿隆師學習辦桌手路菜，才知道每道料理都有處理的秘訣，像是冷盤豬腱肉，除了食材要好，也要有好的刀功才能將豬腱肉完美切片，展現食材的價值。海鮮羹湯頭用大骨長時間熬煮，再下干貝、蝦仁、蟹肉、紅蘿蔔及白菜等，料多實在的美味，每次上桌都讓快速搶食一空。在大鼎炒製米糕就是考驗廚師的基本功，每一次翻炒都要花費很大的力氣，沒有一定的功力沒辦法將米糕與配料拌炒均勻，真的像是在健身。更絕的經典菜「唐朝一品封肉」，醬汁與封肉完美結合，市長說這道菜一上桌，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的誘人口感，可以配上5碗白飯。每道總舖師料理都令人垂涎三尺，食指大動，總舖師用心料理食材，讓每位民眾都能品嚐到最美味的料理。

阿邁師用刀工呈現辦桌手路菜的美味。（高雄市觀光局提供）

主委總舖師阿隆師湯富隆說，早期內門純樸無華、自然資源不豐，但因內門信仰文化，辦桌行業逐漸變成內門的特色行業。近年搭配電商及網路購物熱潮，將辦桌菜在中央廚房製作後宅配到府，民眾簡單加熱就可以品嚐到美味的總舖師料理，讓內門的總舖師產業推廣給更多人。非常感謝陳其邁市長這樣重視內門極其珍貴的藝陣文化傳承與總舖師辦桌產業，除了活動期間到場關心、勉勵陣頭之外，也一起來料理美味桌菜，看市長的架勢很有天份，歡迎阿邁師一起來內門辦桌。

觀光局長高閔琳表示，內門除了辦桌料理，還有熱血的宋江陣，眾所關注的全國創意宋江陣頭大賽決賽將在3月4日舉行，六支來自桃園、雲林、臺南和高雄的隊伍將再次展現拿手絕活，爭奪最高榮譽。還有高雄美國學校的街頭藝術表演社，也將首次現身宋江陣舞台，去年為宋江陣譜出宋江大好主題曲的B.T.O.D街舞男團也現身演出為參賽隊伍加油，歡迎大家一同到內門南海紫竹寺欣賞最精采的表演，品嚐最美味的總舖師料理。更多觀光旅遊資訊，請上2023高雄內門宋江陣官網（網址：http://www.who-ha.tw）。