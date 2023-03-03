家住基隆七堵的鄭姓母親原本照顧一對8歲自閉症雙胞胎，因不幸車禍往生，讓案家先生變成單親爸，必須身兼照顧重責，新北市社會局透過圓融行善團，以一人1000元接力方式，共募集23萬3000元，今由兩市社福單位將善款送至案家，單親父表示感恩。

新北市社會局副局長許秀能表示，由於案家先生從事水電工，為家中主要經濟來源者，在太太不幸往生後，必須一肩扛起工作及照顧身障雙胞重責，社工評估，需要媒合專業職能及語言治療師，來分擔課後照顧及療育，因此透過圓融媒合愛心善款支應，並與基隆市社會處合力協助。

基隆市暖七社福中心社工督導王柔諭表示，雙胞胎白天就讀堵南國小，下課後安排到台灣夢堵南兒少培力基地，由學校聘請一位專業特教老師，以1對2方式給予職能及語言治療，感謝圓融行善團的善款及時救援。

圓融行善團召集人許誥和成員陳文道及三重六合里長許萬金等人，將集結233人共23萬3000元的善款，當面交由案家李先生。

堵南國小校長胡智強也到案家關懷，他表示，雙胞胎目前就讀該校3年級，在校表現乖巧，學校特別商請一位特教老師，在孩子放學到堵南兒少培力基地後，能持續的教導照顧。