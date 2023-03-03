美律去年第四季營收103億元，季減少6.56%、年減少12.6%；單季稅後純益3.66億元，季減少37.55%、年減少32%，每股純益1.71元。單季毛利率12.5%，季增加0.03個百分點、年增加0.18個百分點；營業利益率4.04%，季增加0.18個百分點、年減少2.16個百分點。

美律2022年全年營收達353.99億元，年減少2.17%；稅後純益14.55億元，年增加28.97%，每股純益6.81元。平均毛利率12.86%，年增加0.77個百分點；營業利益率3.03%，與2021年相當。

美律2022年產品比重部分上，耳機佔68%，揚聲器佔27%，其他產品佔5%，由於耳機比重提升，也帶動全年毛利率微幅增加。

總裁黃朝豊表示，第一季因過年工作時間較少且為娛樂性消費產品的傳統淡季，營收將呈現季衰退，但因去年同期仍有晶片短缺及越南深圳疫情影響產能之因素，故將比去年同期明顯增長。

就全年來說，黃朝豊表，隨著零組件缺貨趨緩，客戶下長單比重減少，預計美律今年營收會逐季成長，第二季會比第一季成長，且第三季會比第二季大幅成長，第四季也有機會再比第三季成長或是持平。

黃朝豊表示，電聲優勢穩定成長，電聲產品切入傳統日本與新興亞太電聲品牌，也加入新電競耳機客戶，涵蓋TOP 5電競品牌，七成電競耳機市場，不僅如此，美律也跨入汽車電子，進軍車用OE市場，包括麥克風、汽車喇叭皆已成功導入電動車市場，直接出貨給車用組裝市場，目前佔比營收仍非小。

另外，美律董事會也通過，每擬配發現金股利4.5元。