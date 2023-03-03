台中市大里區發生大火，奪1家5命。（資料照片）

中市今年1月間農曆年前發生1家5死悲劇火災，66歲倖存的陳姓屋主供稱，他發現屋內有蛇，才點火驅蛇；沒想到此舉竟引發大火，造成妻、兒、女、孫等三代5人喪身火海。全案台中地檢署檢察官偵結，今天依犯放火及過失致死罪嫌起訴陳男，並以依精神鑑定為急性譫妄症，有再犯之虞，建請法官予以暫行安置。

陳姓阿公罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，並因糖尿病、意外車禍後接受截肢手術，行動不便，且因意識狀態與精神不穩定，2023年1月6日因「譫妄症」急性發作，認為屋內有蛇，為放火驅蛇，點燃雜物、紙類及止血帶等物，導致家屬5人吸入多量高溫有毒氣體死亡。

陳姓阿公的大兒子到火場悲痛表示，父親有幻覺幻聽等症狀，說詞常反覆。

案發後，台中地檢署檢察官吳婉萍指揮警方及消防人員、鑑識人員進行火場勘驗，鑑識火災原因及蒐證調查，訊問證人釐清起火原因，並針對陳男精神狀況送請中國附醫進行鑑定。

鑑定報告認為，陳男精神障礙患有急性譫妄症，並已罹患2至3年以上的輕度失智症，辨識行為能力均顯著減低，案發時犯有急性譫妄症，並推估未來再犯或危害公共安全的可能性為「中度」到「高度」。

全案檢方偵結，依放火及過失致死罪嫌起訴陳男，送審時，並建請法官考量他有危害公共安全之虞、緊急之必要等情事，依令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。