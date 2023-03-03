離職的原因千奇百種，遇到這樣的公司你能接受嗎？一名女網友表示，最近才到新公司報到，才上班2天就想要離職，除了工作制度讓她無法接受外，就連上廁所都要自備衛生紙，且公司也沒有附設停車位，每天都得提早出門，將車子停到距離公司非常遙遠的計時車位。貼文一出，引發網友共鳴，狂勸她盡早離職。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己才剛到職2天，雖然公司的同事待人和善，但她還是覺得此地不宜久留，首先是公司沒有停車位，即使每天提早半小時出門，周邊的計時收費車位還是一位難求，每天都要到距離公司非常遙遠的地方停車。除此之外，公司廁所不提供衛生紙也讓她覺得無法接受，直說：「反正很多原因覺得這份工作不合適我」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「廁所沒衛生紙真的有驚訝到」、「衛生紙老實說我還可以忍，但是停車真的不能忍」、「廁所沒衛生紙真的扯，覺得不ok就提，不用浪費時間」、「太可憐了吧！沒停車位還要自費」、「離職吧，沒停車位不行，太不方便了」、「快跑！你才剛做2天，傳個訊息就可以走了」。

而原PO也在留言串中透露，離職的主因還是公司的制度問題，目前已經遞出辭呈，不過真的覺得對公司很不好意思，已傳訊息和主管多次道歉，隨後就直接退出工作群組，無奈地說：「2天薪水也不要了」。