為加速數位轉型與升級，雄獅旅遊宣布與科技供應商Amadeus合作，透過Amadeus的Amadeus NDC-X技術協助雄獅優化航空公司新分銷能力以及神算引擎Amadeus Master Pricer Instant Search解決方案，增強服務零售旅行需求的能力，並作為雄獅旅遊數位轉型之路的強大助力。

雄獅旅遊與Amadeus的深度合作將確保雄獅旅遊能夠為亞太區客戶提供更豐富、更針對性的內容，並利用Amadeus Travel API從Amadeus旅遊平台上獲取更多NDC來源的內容。這個支援NDC的解決方案提供了一個整體的、端到端的整合，使旅遊銷售夥伴不僅可以大規模地搜尋、預訂NDC產品，還可以在一個合併的顯示中與其他來源的航空內容產品進行比較，並與現有的旅遊銷售商生態系統進行深度整合，以實現最大效率。

雄獅旅遊董事長王文傑表示，台灣出境觀光旅強勁復甦，雄獅與與Amadeus合作意味雄獅已做好準備，在擺脫疫情的過程中捕捉客戶不斷變化的需求。雄獅並開始著手改造技術平台，為客戶提供無縫整合的旅遊體驗，無論是線上還是線下，透過NDC提升雄獅內容豐富度，並藉由Amadeus強大的搜尋解決方案提供技術支持，這將為雄獅打開一個充滿機會的新世界。

雄獅旅遊將實施Amadeus Master Pricer Instant Search，為客戶提供最先進的航空產品搜尋體驗，該解決方案已被全球領先的線上旅行社（OTA）和元搜索公司（Meta Search）所採用，強大的運算引擎在不到一秒鐘內即可為任何特定的機票搜尋請求提供最佳的可預訂建議。

Amadeus亞太區旅遊業務執行副總裁Javier Laforgue表示，Amadeus與雄獅旅遊合作，證明雄獅旅遊對技術轉型和持續為旅遊零售服務設定高標準的承諾。Amadeus期待支援雄獅的發展，並幫助其在顧客旅程的正確節點上提供優質的內容和服務。