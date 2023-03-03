普門中學3日在111學年度高中木棒聯賽4強賽上演大逆轉，延長賽突破僵局制第8局，落後5分的普門展現韌性，張育豪二壘打先追回2分，高昱希內野安打再下一城，林劭威再補上安打追平，最後靠著再見保送以7比6氣走鶯歌工商，繼106學年度後再闖冠軍戰。

前4局雙方都沒能攻下分數，5局下普門靠著張緯澤三壘飛球安打先馳得點，不過領先局面在7局被鶯歌追平，7局下普門沒能再進帳分數，也讓比賽進入延長賽。

普門先發投手李致霖主投7局僅被敲2安、失1分，投出2次三振、1保送、1觸身球，8局上換上朱育成、林育辰連續被鶯歌敲4安，一人都沒能解決，也讓鶯歌一口氣攻下5分。

看到計分板上落後的分數，教練團原本已經做好打季軍戰的心理準備，最後半局要球員平常心面對就好，沒想到子弟兵展現韌性，逆轉戰局搶下另一張冠軍戰門票。

賽後普門總教練洪榮宏也情緒激動落淚，「很感動，這群小孩子這3年很辛苦，要忍受我的教學風格，感謝球員這麼拚。」他也提到，鋁棒組的球員已經先在聯賽打下亞軍，希望木棒組的球員也能打出一片江山，「不要什麼事都靠教練，要讓教練靠你們。」

普門睽違5年再闖木棒聯賽冠軍戰，對手同樣是穀保家商，明天要尋求隊史首冠，洪榮宏說：「還是平常心面對，教練會盡最大能力幫助球員放鬆高壓情緒，也會適時加入戰術，冠軍戰張力太大，都是看球員臨場表現。」