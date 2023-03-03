繼H&M高端副牌COS、日本潮牌NEIGHBORHOOD 後，瑞典知名品牌Acne Studios將與知名代理商藍鐘合作，目前初步消息表示將進駐信義區百貨，並將於今年內就會與大家見面。
Acne Studios於1996年創立，品牌名為「Ambition to Create Novel Expressions」 Studios 縮寫，意旨創造新穎表達方式的抱負，品牌創立初期設計師Jonny Johansson與好友並未正式跨足時裝產業，主要業務多為平面設計、廣告等領域，1997年Jonny Johansson靠著過去的人脈，將製作的100條牛仔褲送給身邊具有影響力的親友們，品牌透過這些紅色車縫線的牛仔褲一砲而紅，成功打進時尚界。
設計師將它對攝影、藝術、建築的熱愛以服裝重現，服裝風格簡約、用色活潑有趣，服裝線條輪廓卻結構感十足，而其中最有名的單品則是羊絨圍巾、「無言」表情符號T-Shirt、毛帽等，價位約在台幣5000元至3萬元之間。
目前Acne Studios於全球擁有60多家門市，近年品牌積極拓展亞洲市場，並於今年年初設立新加坡門市，品牌透過通透的玻璃、繽紛色彩打造的展品，呈現現代感十組的店裝，品牌粉絲們也可以期待下台灣門市的店裝。
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