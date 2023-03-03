基隆港務公司東岸遊客中心內部，可見快速通關設備均已設置完畢。（徐佑昇攝）

為確保郵輪來港準備，基隆市議會3日前往基隆港務公司視察。（徐佑昇攝）

基隆市議會議長童子瑋表示，議會會全力支持港務公司及市府，創造基隆在地就業機會與經濟效益。（徐佑昇攝）

隨著疫情解封，本月7日即將有大型國際郵輪停靠基隆港，各界紛紛期盼能透過遊客消費來刺激基隆經濟。基隆市議會3日前往基隆港務公司東岸遊客中心考察。港務公司表示，郵輪停靠基隆所創造的消費，預估今年能創造約9億元的收益。議長童子瑋表示，各界對於開放國際郵輪感到很期待，議會也會全力支持港務公司及市府相關單位，希望能讓基隆經濟更加活絡。

港務公司表示，3月7日將有大型國際郵輪於疫情解封後首次來基隆，也已經做好相關準備。在疫情肆虐前，2019年基隆港郵輪旅客人次曾達到94萬6372人，因此可以看出基隆作為郵輪港的潛力，現今世界各國疫情鬆綁，目前預估包含旅客及船員帶來的經濟效益，可達約9億元，充分挹注基隆的經濟發展。

基隆市交通處表示，為了因應之後到來的遊客與人潮，交通處也會有相關因應的停車與交通疏導的措施，例如目前西三停車場共計有484小型車車位，就可以有效舒緩東岸停車位過於集中或擁擠的問題。

市議員張秉鈞表示，基隆港對於基隆經濟發展是相當大命脈，如何把產業與觀光結合在一起會是最重要的課題，未來在議會他也會就這個部分特別關注。

議長童子瑋表示，郵輪母港是基隆港未來發展的趨勢。過去8年港區的硬體建設與構想已臻完備，包括東岸廣場串連平台、軍港西遷縫合東岸港區、基隆塔串連山海城、西岸旅運商業大樓等等工程都將在本屆市長任內完工；希望市政府審慎處理招商與經營團隊，軟硬體兼具，才能讓基隆的建設發揮最大的能量與潛力，真正為基隆創造在地就業機會，議會同仁也會全力監督未來的運作狀況。