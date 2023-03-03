桃園市復興區公所與在地筍農合作，將於4月連3周推出採筍體驗活動。（復興區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區公所桂竹筍體驗活動今年邁入第5年。（復興區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區桂竹筍總種植面積超過3364公頃，為天然有機無毒的環境友善作物。（復興區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

筍農也將示範如何為桂竹筍「殺青」剝筍。（復興區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區公所桂竹筍體驗活動，適合一家大小一起同樂，體驗農夫辛勞。（復興區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

每年3至5月間為桃園市復興區桂竹筍盛產期，為推廣在地觀光發展，復興區公所與在地筍農合作，將於4月連3周推出採筍、剝筍及桂竹筍美食饗宴活動，近期報名起跑，預計提供逾540人體驗，活動結束還能將桂竹筍帶回家，遊客報名至3月24日截止，適合親子一同參與，想體驗採筍的民眾快把握機會。

復興區公所表示，採筍活動自2019年舉辦至今邁入第5年，復興區內約有60戶農友種植桂竹筍，總種植面積超過3364公頃，為天然有機無毒的環境友善作物，雨量較豐沛期間生長較旺盛、較適合採筍。

復興區公所說明，今年桂竹筍採筍體驗活動規畫3梯次，分別於4月15、22、29日辦理，每梯次提供10組體驗，每組約15至20名遊客，報名費200元。活動包括由筍農帶領到桂竹園進行採筍體驗，筍農也將示範如何為桂竹筍「殺青」剝筍，適合一家大小一起同樂，體驗農夫辛勞。

體驗結束後，還能品嚐由筍農準備的在地家常與桂竹筍美食饗宴，菜色多元包括竹筍炒肉絲、竹筍湯、放山土雞肉、炸蝦炸魚以及農民自種的各式時蔬等，是往年參與民眾相當期待的環節，農友分享，許多遊客參與後都會再次回流找農戶採筍。

復興區公所指出，在地有意願參與並自有桂竹園的農友，同樣即起開放報名至3月13日止，公所將依參與人數補助每人800元材料費給參與的筍農。

復興區長游正英表示，盼透過採筍體驗推廣在地農產特色，讓遊客認識竹林生態，學習如何挑選合適的筍子，帶領大眾走入復興，活絡農產品行銷，同時也增加在地農民收入，歡迎民眾報名參加，體驗復興農村生活。