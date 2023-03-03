農委會因而透過爭取疫後特別預算擬編列3年10.5億元支持約200場的禽舍改建。（林良齊攝）

據農委會統計，目前國內家禽有9000餘場、飼養逾億隻家禽，但多數為開放式禽舍，容易受到禽流感、氣候影響，為強化農漁業經濟韌性，農委會因而透過爭取疫後特別預算擬編列3年10.5億元支持約200場的禽舍改建、但占比僅約2％，農委會官員表示，若禽農意願高，將向行政院爭取更高經費掖助。

依農委會祭出的禽舍重建標準針對規模在5萬隻以下禽舍，若改建為「非開放式禽舍」，每場補助1／2改建費用、最高450萬元，改建為「水簾密閉負壓環控禽舍」，每場補助1／2改建費用、最高1000萬元，至於5萬隻以上則提供專案農貸2年免息補貼。

以近期外界關注的蛋雞為例，張經緯說，國內養禽場設備老舊，多數為中小型及開放式禽場，5萬隻以下蛋雞場逾9成，其中又有7成為開放式雞舍，多數雞農老齡化、轉型意願不高，就算要改建也還有土地使用等問題，加上雞糞清運及臭味，使蛋雞場面臨許多問題，希望透過禽舍重建升級、智永續設備導入、雞糞處理資源化及投資補貼增加轉型意願。

除了禽舍重建升級外，農委會也規劃3年3.85億元導入「智慧永續設備」、4.3億元「雞糞處理資源化」，但台數最多不超過104台，遭質疑太少，農委會畜牧處處長張經緯表示，部分設備要依其環境而訂，如野鳥雷射驅離設備要設置於鄰海地區會有較好效果，如果農民參與禽舍改建意願高，將調配特別預算支應，甚至會提出中長期計畫協助更多農民，希望藉此機會拋磚引玉，引導帶動的效應。

農委會副主委杜文珍說，此次改建計畫，不僅針對消費者關注的蛋雞，也包括雞、鴨、鵝等各式家禽，禽場硬體設施只是第一步，更重要的是做好生物安全，否則再好的禽舍也會破功。