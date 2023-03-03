聯準會亞特蘭大行長隔夜指出，應該謹慎提高利率，該言論激勵了華爾街周四收盤集體上漲。

周五香港恆生指數收盤漲138.08點或0.68%，為20567.54點。國企股(H股)升1.2%，為6939點。科技指數升2.1%，為4211點。

嗶哩嗶哩大漲10.3%，報168.9港元；該公司公布上季營收增加6%，虧損較前一年同期減少21%；B站並預計今年營收在240億至260億人民幣之間。

媒體娛樂股升3.7%，為表現最好板塊。雲音樂升7.6%，知乎升3.9%，騰訊音樂升2.1%。

消費股也爆發，奈雪的茶升5.6%，波司登漲4%，泉峰升逾6%。

大陸兩會召開在即，投資人期待官方制定那些經濟目標，選出那些經濟高層，市場也憧憬國企改革，「中字輩」股票繼續受到追捧。中國交通建設升7.8%，中石化漲4.1%，中海油升2.1%，中鐵升4.9%。