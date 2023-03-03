日本經濟新聞日前指出，指稱高達9成的台灣軍官，退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢。行政院長陳建仁3日在立法院備詢時表示，報導內容子虛烏有，這件事情外交部、國防部都加以澄清，而謠言止於智者，相信國軍對國家忠誠；他也直言，有錯誤報導的媒體都該好好自我檢討，外界不要隨不實報導起舞。

民進黨立委趙天麟下午質詢提到退役軍官被指以情報換金錢一事，陳建仁指出，此報導子虛烏有，外交部、國防部都已加以澄清，而民眾不分藍綠、不分省籍，大家都對台灣這塊土地都有認同，特別是國軍；他強調，謠言止於智者，相信國軍對國家忠誠，政府也全力支持國軍。

國民黨立委李德維追問，是否會為此公開譴責日媒不實報導，陳建仁表示，這是日本民間的報導，非日本官方立法，且報導本身並非正確事實的反映，「有錯誤報導的媒體，都應該好好自我檢討」，至於駐日代表謝長廷是否有向日方反映，他則說，外交部的反應比駐日代表更直接，所以會以外交部層級來澄清。

李德維質疑，行政院應該對此表示態度，不要碰到日本媒體就不敢有說法，只好推給外交部和國防部，陳則重申，不必要隨不實報導起舞。