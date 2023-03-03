大陸女星關曉彤近年來以電視劇《二十不惑》、《甜蜜暴擊》等作品走入觀眾視野，除了有著「最美童星」的稱號外，因戲與男星鹿晗結緣的戀情更是備受外界祝福，昨(2日)關曉彤於社群上分享一系列活動美照，不只秀出她的姣好身材，更意外與賭王千金何超蓮撞衫，一時引發網路熱議。

關曉彤昨日在微博上曬出多張出席活動的照片，只見照片中的她身穿一襲連身短裙，低胸緊身的設計將她身材優勢放大不少，整個人看起來相當具有女神魅力，而環繞前胸的碎鑽裝飾，更為她增添不少高貴典雅的氣質。此外，關曉彤也配文寫下：「春日明媚，绿意盎然。」祝福粉絲們和她一起迎接美好春天的到來。

關曉彤曬出多張穿淡綠短裙的美照。(圖／翻攝自關曉彤工作室微博)

不過，這身穿搭恰好與出席同場活動的澳門賭王女兒何超蓮相似，而她也在微博上PO出同款穿搭的照片。然而，與關曉彤不同，她整體以黑色為主，搭配表情和肢體動作，在鏡頭內的給人一種酷炫的感覺，與關曉彤的風格有些差異，但也相當具有魅力。

何超蓮的衣服的設計類似關曉彤。(圖／翻攝自何超蓮微博)

此外，關曉彤與男星鹿晗的感情依然穩定發展，近日更多次被民眾目擊她陪同男方的旅遊節目錄製，還有網友拍下兩人與節目組同框吃飯的畫面。另外，也有兩人面露微笑地對著鏡頭擺出pose的畫面，作風十分親民，也讓粉絲們看的粉紅泡泡滿滿。