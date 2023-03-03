「台北市公辦都市更新7599專案計畫」3日正式上路，公辦都更案第一階段民眾自行整合意願門檻，從原先的90％降至75％，台北市議員顏若芳認為，同意門檻還可以再降一些，讓政府能盡快進場規畫，至於後面的第二階段9成住戶同意才能成案，但還有1成不同意，市府這部分沒有說清楚配套措施。

台北市長蔣萬安今上午舉辦「公辦都更政策升級首發記者會」，宣布「台北市公辦都市更新7599專案計畫」上路，公辦都更案第一階段民眾自行整合意願門檻，從原先的90％降至75％。台北市都發局推動「早進場、幫試算、助選屋」等三大創新服務，加速北市都市更新腳步，都更處表示，今年政策上路後，目標要達成10案。

顏若芳表示，蔣萬安確實兌現了競選政見，但這只是意願表達的門檻降低，應該要讓更多人知道市府要怎麼做公辦都更。她建議，第一階段意願表達的部分，同意門檻還可以再降一些，讓政府能盡快規畫。

顏若芳說，至於後續階段，如果要9成住戶同意才能成案，那還有1成不同意，目前沒有聽到市府有何配套措施，蔣萬安若要辦公辦都更，應該要給予更好的條件，也要說明完善的配套措施。