金融界盛事！旺旺中時金融服務評鑑大賞開放徵件後，啟動宣傳影片在《中時新聞網》社群粉絲專頁以及官方YouTube頻道一曝光即獲熱烈迴響，短短一周內觀看人數超過10萬，成為金融類獎項最吸睛的宣傳影片，吸引國內外重量級金融機構遞件參加，預計6月20日於晶華飯店發布結果並舉辦頒獎典禮。

旺旺中時媒體集團發揮媒體社會責任，與國立中興大學及大數軟體跨領域三方合作，藉由媒體、專家學者、科技輔佐之多面向角度，客觀、公正、專業的辦理首屆旺旺中時金融服務評鑑大賞，為民眾篩選出最優質的金融機構。

啟動宣傳影片於《中時新聞網》社群粉絲專頁及YouTube頻道上架後，短短一周內兩個平台的累計觀看人數已近10萬次，短時間內隨即於社群平台上獲得超高討論度，旺旺中時金融服務評鑑大賞作為今年度金融界最大典禮盛事，將吸引更多民眾及金融機構持續關注。

國立中興大學民意調查中心袁鶴齡教授指出，2023旺旺中時金融服務評價大賞最大亮點為，全國首次採用AI人工智能最新技術Chat GPT，打造全面創新的金融評鑑方式，分成專家評審、輿情分析、網路民調三大項目，可謂金融界創舉，希望未來能常態化，成為國內外檢視金融機構績效的權威指標。

中國時報行銷業務部總經理王儒哲表示，旺旺中時金融服務評鑑大賞，以公平、公正、公開的方式為民眾篩選出優質的金融機構，作為民眾選擇機構時的權威指標，串聯起業界與民眾之間的金融服務新趨勢。

2023年旺旺中時金融服務評鑑大賞針對「永續、服務、創新、資安」等4大類別，訂出永續發展、企業社會責任、樂齡友善、服務品質、創新平台、智能理財、個資防護、資訊安全等8大獎項，即日起開始報名，預計6月20日於晶華酒店舉辦頒獎典禮。