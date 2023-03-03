大陸全國兩會今天拉開序幕。大陸全國政協十四屆一次會議新聞發佈會今天下午4點半在北京人民大會堂一樓新聞發佈廳舉行。大會新聞發言人郭衛民表示，這次政協會議4日開幕，11日閉幕，會期共計7天。

郭衛民表示，全國政協十四屆一次會議將於明日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉產生第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

郭衛民表示，會議期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，安排8次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已經全部準備就緒。

郭衛民表示，根據安排，除了今天的新聞發佈會外，大會還將舉辦1場記者會、3場「委員通道」採訪活動。歡迎中外記者通過現場、網路、視頻、電話採訪等多種方式採訪報道政協大會，在各委員駐地繼續設立了網路視頻採訪間，大會秘書處新聞組、駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪提供好服務。全國政協官網的新聞中心將發佈大會有關安排、主要文件和信息資料，請大家及時關注。