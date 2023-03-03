榮獲優良電影劇本獎、拿下金馬創投百萬首獎的電影《疫起》，由林君陽執導。（CATCHPLAY提供）

電影《疫起》描述被病毒壟罩而受困在醫院的所有人，即使身陷擴散的恐懼中，也必須勇敢面對自己的不敢面對，電影由《我們與惡的距離》金獎導演林君陽執導，他透露男主角王柏傑的角色原型來自現實生活中大醫院裡的平凡小醫師，並大讚王柏傑將充滿人性糾葛與矛盾的角色表現得相當出色，形容：「柏傑這次的演出超越了他以往的每個角色，對於人性的自私與公利有著非常細膩的詮釋，精湛的演技超越自我！」

林君陽表示這幾年來以疫情、病毒為藍本的劇本非常多，但最終吸引他目光的，是編劇劉存菡的這部作品，而林君陽與編劇劉存菡在開拍前耗時了三年進行深入的田野調查，不斷地修正劇本，並將重點鎖定在角色內心的呈現，透過各色人物建構最真實的人性面貌。

林君陽分享：「由於編劇劉存菡本身就是一位急診室護理師，才得以讓這個故事的觀點，不是談決策對錯或是立場對視，而是從她的角度出發，思索在災難面前，我們能不能同理這個事件當中的每個人。」電影4月14日上映。