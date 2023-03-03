氣象局發布低溫特報，3縣市低溫恐下探10度。（圖／氣象局）

入夜後會變更冷！氣象局今（3）日下午發布低溫特報，受到輻射冷卻影響，有3地低溫恐怕急凍10度以下，不過各地降雨機會不高，僅東半部地區偶有飄雨。

氣象局今日下午發布低溫特報，持續時間將從今晚至明（4）日上午，受到輻射冷卻影響，新竹縣、苗栗縣及南投縣的局部地區容易出現10度以下低溫，提醒民眾加強保暖。

根據氣象局資料顯示，今日在輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫僅11到14度，局部地區下探10度，花東約17度，中南部要特別注意日夜溫差；降雨方面，各地普遍天氣晴朗，僅東半部地區偶有零星飄雨。