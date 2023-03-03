「鼎灶路邊擺，酒席沿街設」辦桌是台灣獨特的文化，更是高雄內門的驕傲。高雄市長陳其邁化身「阿邁師」到內門與南海紫竹寺主委、總鋪師「阿隆師」湯富隆學做辦桌手路菜，並拍攝影片向遊客推薦內門最美味的辦桌料理。

冷盤豬腱肉切盤、料理唐朝一品封肉、拌炒櫻花蝦油飯、烹調海鮮羹每道都是辦桌的經典菜色，阿隆師一步步指導「阿邁師」料理秘訣，讓陳其邁大呼做菜真的不容易。

陳其邁表示，高雄內門有總舖師之鄉的美名，這次向阿隆師學辦桌手路菜，才知道每道料理都有處理的秘訣，每道總舖師料理都令人垂涎三尺、食指大動，總舖師用心料理食材，讓每位民眾都能品嚐到最美味的辦桌手路菜。

湯富隆指出，早期內門純樸無華、自然資源不豐，但因內門信仰文化，辦桌行業逐漸變成內門的特色行業，近年搭配電商及網路購物熱潮，將辦桌菜在中央廚房製作後宅配到府，民眾簡單加熱就可以品嚐到美味的總舖師料理，讓內門的總舖師產業推廣給更多人。

高市府觀光局長高閔琳表示，內門除了辦桌料理，還有熱血宋江陣，眾所矚目的全國創意宋江陣頭大賽決賽將在3月4日舉行，來自桃園、雲林、台南和高雄的6支隊伍將再次展現拿手絕活，爭奪最高榮譽，高雄美國學校的街頭藝術表演社也將首次現身宋江陣舞台，歡迎民眾到內門南海紫竹寺欣賞最精采的表演，並品嚐最美味的總舖師料理。