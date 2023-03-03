2015年美國宣布精準醫療倡議，全球各大生技公司紛紛投入相關研究與開發。資誠PwC發布的《2022精準治療之發展現況與趨勢》報告中指出，全球精準治療產業每年複合年成長約10%，產值將在2025年達到3,814億美元；而精準診斷在精準醫療中扮演相當重要的角色。

睿生光電董事長楊柱祥指出，公司所生產的數位X光感測器「元件」、「模組」以及數位X光檢測設備未來輔以AI進行影像分析，可使檢測精準度大為提升，從精準診斷進而做到精準預防，將疾病在尚未發病前加以預防控制。根據市調機構 MarketsandMarkets 資料顯示，數位X光檢測2021年的市場規模為111億美元，預期在約 8.1%的年均成長率下，2026年時整體市場規模將達到164億美元。

睿生光電客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，涵蓋區域不僅為同業之最，透過一站式服務提供客戶不同運營模式的選擇，且其一條龍生產模式亦可大幅提升品質穩定性與成本競爭力，搭配其未來持續發展之智慧醫療市場，營運仍有成長動能。