健保署近期宣布調整5511個藥品的價格，其中降價的品項共5475項，又以阿茲海默症原廠藥「憶必佳膜衣錠」砍價最多，從每錠8.9元降至6.3元，降幅近3成。失智症專家認為，不同廠商製作的藥品效果不太相同，若要求價格一致，並不公平，建議政府將省下的支出用於提出不同藥品效果的實證依據，並由第三方執行，以此作為制定藥價的基礎，避免廠商因生存問題退出台灣市場，影響病患選擇權。

此次藥價調降平均比例為2.1％，是2013年試辦「藥品費用支出目標制」（DET）以來最少。調降最高的分類依序為心血管用藥、神經系統用藥及全身性抗感染劑，分別調降8.92％、6.58％、6.34％。若以品項區分，價格調降最多的是阿茲海默症用原廠藥「憶必佳膜衣錠」，成分為memantine，每錠從8.9元砍至6.3元，降幅29.2％。第2名則為同成分的「益美憶膜衣錠」，每錠從8.1元砍至6.3元，降幅22.2％。

台灣失智症協會理事長、長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，台灣有健保是很好的事，不過調整藥價的同時，也須考量病患選擇權。站在醫師的角度，不同藥廠生產的藥品效果不太相同，若要求價格一致，其實不太公平。逐年調整藥價，對於有一定成本的藥商不好，藥品比糖果便宜合不合理，是值得商榷的。

徐文俊認為，藥價調整的政策要延續，必須要用實證來說話，而不是單單壓低成本，這會有問題。健保調整藥價後減少的支出，可用於藥品的調查，並由第三方來執行，了解原廠藥、台廠藥之間是否有療效、副作用差異，再以此作為制定價格的基準，畢竟台廠的藥品是否真不如原廠，也沒有實證依據。

整體而言，病患有藥物可用是最重要的。徐文俊說，廠商如何計算成本，他無法直接評論，但過去醫療器材曾因成本考量退出台灣市場，原廠藥若無法生存，也會如此。政府需要站在保護病患安全和權利的立場來做這件事，而不是單單從健保的價錢和成本來考量。

失智症協會秘書長湯麗玉表示，藥價調整對病患而言，不能說是沒有影響，畢竟藥廠最後會如何決定，他們並不知道。若藥廠退出台灣市場，病患就得面臨換藥問題，這過程需要時間調適，且每個人用藥的反應也會不同。她認為，國內有原廠藥、台廠藥供病患選擇，才是最理想的。