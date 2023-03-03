雲林縣北港警分局為杜絕詐騙，貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，3日由分局長陳宏平率員警前往北港牛墟進行反詐騙遊行宣導，請來3尊三太子、土地公神偶逗陣告知民眾反詐騙3守則、3步驟，並轉知「阿昭署長宣導防詐系列」短片與警政署YouTube「NPACareU婦幼抱抱」影片，相當吸睛。

雲林縣北港警分局舉行反詐騙遊行，土地公神偶吸引民眾合照宣導效果佳。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

近年來各式詐騙手法充斥生活周遭，北港警分局長陳宏平利用北港牛墟開市日人潮眾多，率10餘名員警進行反詐騙宣導，呼籲民眾掌握反詐騙「1聽、2掛、3查證」3守則，以及「冷靜、查證、報警」3步驟，強調網路購物ATM不可能解除分期付款，並解說各種假冒警察或檢察官詐騙手段，邀民眾共同打擊詐騙，保障自身財產安全。

陳宏平表示，民眾若接到不明來電，要求前往ATM操作解除分期，或需購買遊戲點數作為身分驗證、繳交保證金或網路交友邀約投資，一定是詐騙，民眾如果遇到，切記阻詐3步驟「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165」。

陳宏平指出，分局亦與轄內所有金融機構合作，民眾若懷疑自己被詐欺，可向金融機構行員反映，員警將立即到場協助，以點、線、面區域聯防概念，保障民眾財產安全。

北港警分局反詐騙遊行宣導，除以傳統方式與民眾一對一交流，亦使用時下最廣泛、流傳最快的臉書、LINE等通訊軟體，以影片、圖片、警語等方式，鼓勵民眾多分享、轉傳，讓宣導效果最大化。