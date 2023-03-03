台南台鋼獵鷹與健行科技大學去年簽署產學建教合作，目前UBA男子組八強賽進入白熱化階段，球團力挺總教練劉孟竹與健行科技大學，挑戰連續8年進軍4強紀錄，因此4日總教練職務由馬怡鴻助理教練暫代。

由於UBA健行科大戰況激烈，球團體諒劉孟竹總教練，因而將兵符暫時交由馬怡鴻助理教練，擔任臨場調度的角色，馬怡鴻教練將成為台灣男子職業籃球史上首位擔任臨場調度的女性教練，適逢球團本周舉行「女力時代」主題周，同時也可感受女力在職籃的魄力。

T1在台灣職業運動聯盟唯一的女性會長錢薇娟領導下，聯盟裡處處可見優秀女性的身影，馬怡鴻教練擁有25年的籃球生涯資歷，球員時期是中華女籃常客，曾效力WSBL中華電信、台元女籃，退休後接連領軍國立體育大學男子、女子籃球隊，獵鷹成立後成為台灣籃球歷史上第一位職業球隊的女性教練，讓「女力」成為職籃不可忽視的力量。