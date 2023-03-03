《日本經濟新聞》報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資。對此，「亞太青年協會（Asia Pacific Youth Association）」發表評論認為，此論述並非屬《日本經濟新聞》之觀點，而是來自於關係者；同時也質疑，「為什麼日經新聞不查證訊息就引述這位關係者的說法？」

「亞太青年協會」也披露，《日本經濟新聞》立場偏向自民黨，想要製造「台灣有事」的氛圍，以強化「擴張軍備」的主張。

《日本經濟新聞》報導稱，國軍充斥太多外省人，9成台灣退役軍官會赴陸出賣情報，超誇張的數據引起國內各界批評，退輔會主委馮世寬為此大罵5字經「放他媽的屁」，怒嗆是胡說八道。

「亞太青年協會」發表評論指出，回歸日文原文報導，「九成台灣軍官提供中共軍事情報」的觀點，文中載明論述來自於關係者，意即並非屬日經新聞之觀點；但還是沒有辦法精準回應「為什麼日經新聞不查證訊息就引述這位關係者的說法？」的質疑。

另外，「亞太青年協會」披露，《日本經濟新聞》的立場偏向自民黨，自民黨內的安倍派主力推動軍備提升。

「亞太青年協會」強調，以此推論，「九成台灣軍官提供中共軍事情報」的論點被用於報導中引述，有強化「擴張軍備」主張之效，因為這製造了一種「台灣有事」的氛圍。