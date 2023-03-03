慧洋指出，受到航運市場2月低迷，再加上目前指數連結型船舶超過70艘，受到市況變化的影響較大，因而出現單月虧損狀況。然而中小型船舶運價指數自2月下旬起已見觸底反彈跡象，慧洋觀察，大陸2月份PMI指數創2012年以來新高，判斷是經濟活動復甦而因此推動運價反彈回升，並樂觀3月份散裝市場將漸入佳境，旗下指數連結型船舶也可望因此受惠。

在船隊佈局方面，3月預計將交付由日本尾道造船之Handysize（40,000 DWT，船名：Bunun Xcel），集團船隊數量將達141艘，平均船齡為7年；慧洋亦於上月董事會通過新船採購案，看好散裝中長期發展，將以不高於33百萬美元，向名村造船廠增購兩艘Handysize環保節能船，並自今年起積極汰弱老舊船舶，提升船隊營運效率。

第2季南美洲穀物旺季將至，運價可望持續走揚，有利後續換約漲幅空間；此外，兩大環保新規造成老舊船舶淘汰壓力加深，加上近年散裝實際投入的新船數量偏低，慧洋擁有最多數量的節能船隊，將持續領先市場。