中國大陸外交部發言人毛寧3日主持例行記者會。有記者就二十國集團外長會期間各國未就烏克蘭問題達成一致進行提問。毛寧指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。二十國集團是國際經濟合作的主要論壇，各成員國領導人在去年的峇里島峰會宣言中明確宣布，二十國集團不是解決安全問題的論壇，中方主張二十國集團落實領導人共識，聚焦職責主業，為推動穩定包容可持續的經濟復甦作出貢獻。

「我們也注意到二十國集團成員在烏克蘭危機問題上有不同的看法，我們希望二十國集團成員相互尊重，彼此關切，發出團結合作，而不是分裂和相互指責的信號。」毛寧稱。

此外，美方無證據表明中國大陸向俄供武，卻仍堅稱有可能性，毛寧表示，「我們已經多次就這個問題表明了中方的立場。在烏克蘭問題上，中方始終堅持客觀公正的立場，致力於勸和促談，推動危機的政治解決。美國一邊向烏克蘭戰場輸送致命性武器，不斷推高緊張局勢，一邊散布有關中國的虛假資訊，對中國指責抹黑，我們絕不接受美方的脅迫施壓。美國要做的是緩和局勢，勸和促談，而不是拱火澆油，對其他國家指手畫腳。」