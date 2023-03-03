法新社報導，陽光地球實驗室的許可是在持有少量古柯鹼、海洛因和其他硬性藥物（hard drugs）除罪化政策實施後所取得，這項政策是為應對鴉片類藥物過量服用的危機，此危機已造成加拿大國內數以千計民眾喪命。

加拿大去年5月宣布要在卑詩省（British Columbia）實施試驗計畫，從2023年1月31日起3年內，持少量硬性藥物不會被逮捕或指控。目的是消除吸毒污名化，以利人們尋求幫助。

陽光地球實驗室透過聲明指出，公司已獲得加拿大衛生部許可，可以「合法擁有、生產、銷售和配銷古柯葉和古柯鹼」，還有嗎啡、「搖頭丸」主成分MDMA及海洛因。

另一家一直以來都在製作大麻萃取物的生物科學公司Adastra Labs在今年2月也取得類似許可，獲准生產及銷售裸蓋菇素（psilocybin）、脫磷酸裸蓋菇素（psilocin），這些迷幻劑有類似麥色酸二乙醯胺（LSD）幻覺劑的效果。

加拿大卑詩省成為北美洲第2個持有硬性藥物除罪化的司法管轄區，美國俄勒岡州已於2020年11月實施相同政策。

卑詩省自2016年宣布進入公衛緊急狀態以來，已有超過1萬人因用藥過量死亡，這代表每天約有6人死於藥物過量中毒，加拿大全國用藥過量的死亡數則已超過3萬人。

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