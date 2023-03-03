貨代業者表示，最近詢價客戶變多，裝貨客戶變少，航班、運價不是問題，訂單、庫存才是關鍵，貨櫃海運市場已轉為買方市場。

再者，目前運價跌無可跌，船公司擔憂運價下殺使出洪荒之力減班，造成部分貨運實際運送時間拉長，延遲交貨的現象，成了船貨雙方的新煩惱，使許多貨主未必一昧找尋低價艙位，或許有助緩和運價跌勢，甚或止穩。

SCFI本周最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價865美元，周跌17美元，下跌1.93％；到地中海線每20呎櫃運價1,600美元，周跌5美元，下跌0.31％；到美西每40呎櫃運價1,200美元，周跌34美元，下跌2.75％；到美東每40呎櫃2,321美元，周跌70美元，跌幅2.93％。

上海到南美線桑托斯航點每20呎櫃運價1,482美元，周跌25美元，下跌1.66％；東南亞線新加坡航點箱運價177美元，周漲22元，漲幅14.19％。