2至6月為遊隼繁殖季，酋長岩為遊隼重要棲地，瑞芳導覽協會駐點介紹遊隼生態。（新北市動保處提供）

魚鷹俯衝捉魚的英姿，是鳥友最想捕捉的鏡頭。（新北市動保處提供）

聯合國訂3月3日為「世界野生動植物日」，新北市轄內野生動物種類多元，新北市動保處提醒，觀賞野生動物務必遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，避免騷擾、虐待、傷害野生動物，如導致保育類野生動物死亡，依野生動物保育法第42條第1項最高可處2年有期徒刑、拘役或科或併科50萬元罰金。

新北市石碇區除食蛇龜外，另有多種保育類野生動物，包括柴棺龜、台灣長鬃山羊、穿山甲、食蟹獴、麝香貓，以及林鵰等鳥類；貢寮區田寮洋附近多樣化的山林、草澤、河川，在秋冬到隔年春季間，是眾多留鳥、候鳥的棲息地，各種鷺科猛禽如大冠鷲、黑鳶，魚鷹等，鴨科、台灣藍鵲、樹鵲、小彎嘴畫眉、伯勞等。

動保處表示，民眾觀賞野生動物應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，在貢寮區龍門公園曾有的保育類長耳鴞來台過冬，有民眾為拍照，在園區內放置老鼠吸引取食，由於該舉動涉及干擾動物自行覓食及警戒能力，因此動保處邀集相關單位架設監視器，里長及里民巡查。另民眾檢舉新店灣潭有民眾為捕捉生態照片，駕駛小船至河道中央，以魚引誘魚鷹下來，好拍攝魚鷹捕食畫面，動保處已移送法辦。

動保處呼籲，民眾觀賞野生動物，進入山區減速慢行，拍照不用閃光燈、不誘拍，以免造成動物傷害，讓生態資源永續。誘拍恐觸犯野生動物保育法第18條規定，導致保育類野生動物死亡，依同法第42條第1項最高可處2年有期徒刑、拘役或科或併科50萬元罰金，請民眾勿為拍攝美照以身試法，尊重生態才能拍出最自然的好照片。