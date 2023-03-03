春天慢慢甦醒，百花接續盛開，賞完櫻花後，微暖的三四月份不妨賞火紅的木棉花道，以木棉花聞名的景點，受國際媒體推薦為全球最美花海街道之一──白河林初埤木棉花道，全長866.5公尺、全區含周邊種植約1.7公里，木棉樹園區共715棵，每年吸引大批遊客及攝影愛好者造訪，但不只林初埤木棉花道，台南的將軍區橙紅的木棉花沿著道路沿伸展開，彷彿是展開熱情的雙手，對遊客提出邀請！

目前白河林初埤木棉花道花開約二成，天氣穩定，盛花期約落在3月中旬至3月初，為了迎接木棉的花開時節，即將3月11日揭開序幕，開幕活動將安排在地白河體育會太鼓表演及玉豐國小的舞獅及陶笛表演作為熱鬧萬分的開場演出，並結合當地社區、鄰近區域青農及商家，在農夫市集跨域行銷臺南轄內等特色景點及產業美食，同日，也有「星期二樂團」帶來精彩可期音樂展演，並於近晚時分由街頭藝人帶來氣球秀及競技扯鈴演出。

白河木棉花節3月11日登場，目前花開約2成，為檔案照片(圖：白河區公所提供)

事實上台南不僅白河林初埤木棉花道而已，台南還有好幾處可賞木棉花的地點，如北區東豐路、東區巴克禮公園，因為知名度較高，吸引許多人朝聖。其實有著木棉故鄉之稱的將軍區，就有台南最多的木棉花，多處木棉花道包括南21線（將軍國中）、南24線（大潭寮往漚汪）、南1線（中洲往巷口）、苓仔竂北環道、南20線（角帶圍東段）、南27（番仔寮）等，少了人潮的擁擠喧鬧，更可靜靜的漫步賞花拍照。

花現台南-金牌-趙令級-木棉道之晨

台南觀光旅遊局代理局長林國華說，將軍的木棉花道美景和白河林初埤木棉花道不分軒輊，其中南21線的漚汪木棉花道最長近2公里，花開茂密；南20線角帶圍東段、苓仔竂北環道的鄉間小路，在兩旁的綠色農田襯托下，橘色隧道更顯鮮麗。每條木棉花道都各有特色，一定能滿足不同的賞景拍照需求。

白河林初埤木棉花道檔案照片(圖：白河區公所提供)

目前「將軍」的木棉花花開不到一成，若至台南將軍來賞花，也能大啖將軍美食，來一趟舒緩身心的輕旅行。在此提醒到訪遊客，將軍的木棉花道多為交通幹道，雖然車輛不多，但仍請遊客遵守交通規則、注意安全，將車子停妥再下車欣賞或拍照。

看完木棉花還意猶未盡的話，不如到「馬沙溝3D彩繪村」走走，牆面、地面上有充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術；「馬沙溝濱海遊憩區」有細質的沙灘，很適合親子到訪；喜歡熱鬧的可以去「將軍漁港」看看魚貨拍賣；拍照拍累了，也可以至網路美食票選的店家品嚐美食和小吃，或是到「康那香不織布創意王國」參觀吸取知識；回程時還可以到「將軍區農會」買些牛蒡產品回家喔!