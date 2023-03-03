正德董事會決議分派現金股利每股1.5元，配發率24.08％，以今日收盤價21.05元計算，隱含現金殖利率7.13％，6月1日召開股東常會。

正德表示，受惠於2020年第2季起運價持續上漲，2021～2022年換約後合約價大幅攀升，散裝航運營運成本較穩定，因此，帶動正德營業利益大幅成長，去年全年平均營益率43％，也是歷年新高。

2022年趁著二手船市場熱絡，公司持續汰舊換新於處分5艘船舶，購入1艘海峽型現有船舶，去年底正德船隊為14艘船舶，將繼續推行擴充自有船隊的長期策略，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的靈便型散雜貨船，以因應IMO減碳規定與船舶需求。

正德2022年共交付1艘現有船，處分5艘船舶，2023年4艘4萬噸輕便型高規格節能減碳船將依既定時程交付加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模，預計截至今年底正德船隊達到18艘。

BDI指數3月初即挑戰千點大關，去年大陸進口鋼材、糧食、煤炭同步下滑，隨著大陸全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。

Clarksons預測，2023、2024 年全球海運散貨量有望增加1.3％、1.9％。其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加0.1％、2.1％、5.0％、0.6％。預估本季運價有望觸底反彈，今年運價將逐季回升。

正德指出，第1季為海運傳統淡季，但此時乾散貨運市場出現淡季不淡現象，3月起南美穀物出口進入旺季，可望帶動中小型船市場轉趨活絡，每年第2季起巴西、阿根廷的大豆，澳洲的小麥、烏克蘭的玉米與小麥等陸續出口，主要運往亞洲及非洲等地區，船公司可望賺進季節性紅利；大陸兩會3月召開，可望發布更多刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，應可帶動鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源需求回補，推動運價指數回升，看好第2季散裝航運市場有機會反彈。