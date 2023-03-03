李彥秀說，公辦都更受理意願門檻降低，勢必面臨更多整合問題，市府需以更專業、貼心的方式處理。（資料照／李奇叡攝）

台北市長蔣萬安今宣布「台北市公辦都市更新7599專案計畫」即起實施，公辦都更受理意願門檻自90％降至75％。台北市議員李彥秀給予肯定，但也提醒四大關鍵，她強調，公辦都更受理意願門檻降低，勢必面臨更多整合問題，市府需以更專業、貼心的方式處理。

針對公辦都更改制，李彥秀說，非常肯定蔣萬安以魄力與實際政策解決台北市危老建築沉痾的決心，她非常肯定，但也要提醒市府團隊四大關鍵，才能讓蔣萬安的美意，成為真正的德政。

李彥秀說，第一，公辦都更受理意願門檻自90％降至75％，肯定大幅提昇民眾參與意願，公辦都市更新案件量大幅提升，公部門就必須有足夠的行政執行量能配合，讓都更後續進度順利，否則仍無助於加速都市更新。

第二，過去公辦都更受理意願門檻為90％，代表不同意見幾乎已經充分整合，但是門檻降為75％後，勢必面臨更多後續整合的問題，更有賴市府以更專業，更貼心的方式處理，站在住戶角度，了解不同意見住戶的需求，協助住戶凝聚共識，有利於推動都是更新進程。第三，政府做事就是三大要素，計畫、預算、人力。空有計畫，預算與人力無法配合，政策成效不容易達成，都市更新問題勢必是未來四年市府的重點工作，也希望市府在人力與預算給予支持，她在議會也會全力協助。

最後，事實上危老建築的問題，並不只公辦都更一端。全面性的關照、公私協力推動，才能徹底解決相關問題，例如她服務的港湖區，過去有很多都市計畫中的「老舊工業住宅」，市府必須從法律、政策與預算等方面，多管齊下，才能真正解決臺北危老建築的問題，重現首都榮光。