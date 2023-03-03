桃園市楊梅區裕成路第2期道路拓寬工程，預計3月8日前完成。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅體育園區以跆拳道為主題特色，興建跆拳道暨運動場館、運動展演中心各1棟，原預計去年9月完工，但因缺工料影響，將延至今年7月竣工。地方擔憂附近道路未改善，園區啟用後交通恐打結。市府規畫改善2處道路，台一線接裕成路近期將完工，裕成路涵洞接環東路150巷則正辦理都市計畫變更中，盼解決交通隱憂。

楊梅體育園區跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪，為地上4層及地下1層建築，設施包括跆拳道練習與競賽區、游泳池與各類球場。桃市府體育局表示，原規畫建3棟，但後續縮減規模為2棟，變更設計與契約，且原物料上漲使工期延長。目前主體工程已呈報竣工，待驗收後移交給OT廠商，至於運動展演中心則尚未有經費來源，正積極處理中。

地方民眾擔憂，園區附近道路上下班時間原就壅塞，未來啟用後，恐吸引不少人前來使用館內設施，恐導致交通打結，盼改善道路設計，以完善配套應對。

桃市府新建工程處說明，已規畫交通改善配套，裕成路接台一線第2期道路拓寬工程，側溝施作與電桿遷移皆已完成，預計3月8日前完成路面舖設，道路將比先前寬約2公尺，並將裕成路出台一線路口改為2線道。

工務局也提到，裕成路涵洞至環東路150巷拓寬部分，總長約1.1公里，目前定線規畫已完成，現路寬約4公尺，將增至8公尺，靠近涵洞處則拓寬到12公尺左右，現辦理都市計畫變更，預計今年底前將草案公展，至於涵洞內部也將拓寬至12公尺，交通局已向高公局申請，目前依高公局意見修正計畫中。