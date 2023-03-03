三八婦女節前夕，屏縣推出婦女新政策，屏東縣長周春米（中）強調，願成為每一位女性的依靠。（林和生攝）

38婦女節前夕，屏東縣長周春米提出屏東婦女新政策，包括全台首創跟蹤騷擾被害人一站式服務、到宅母嬰照護月嫂服務擴大至第一胎、職場新女力一對一職涯諮詢及衣物補助2000元、高齡照護減輕照顧者負擔、強化公廁清潔安全等，從育兒、就業、福利到人身安全，方方面面體貼婦女需求。

「身為屏東73年來的第一位女性縣長，更希望讓女性的身影被看見、聲音被聽見」，周春米上任後持續培力女性參與公共事務，縣府24個局處中任用的女性一級主管有9人，占37.5％；女性擔任社區、社團理事長有841人，更高於全國比例。

周春米與縣府團隊從女性需求出發，落實推動性別平等價值，減輕因傳統性別角色而來的照顧負擔，從女性面臨的懷胎、育兒、教育、健康、就業、長照及安全等制定政策。

屏縣府社會處長劉美淑表示，縣府推動的到宅月嫂服務原先以養育第二胎的婦女為主，經縣府盤點資源及經費，決定擴大至第一胎，80小時現值2萬元都由縣府買單，讓新手爸媽不再焦慮。

孩子長大後上學，有課後照顧的需求，屏東縣是全國唯一全面開辦國小課後照顧到6點的縣市，周春米決定延伸課照到國中，讓雙薪家庭家長能夠安心就業。

隨著高齡社會面臨的許多挑戰，例如失能、失智比例逐漸攀升、照顧人力、資源布建等問題，屏縣率全國之先成立長期照護處，透過更專業、更全面的規劃，提高服務涵蓋率及量能，減輕家庭照顧者負荷與壓力。

周春米長期關注女性人身安全議題，跟蹤騷擾防制法上路後，屏縣已有94案，為有效保護被害人，屏東首創跟蹤騷擾被害人一站式服務，在任一個派出所報案，警政、社政、醫政同步啟動服務，由專業人員關懷陪伴，必要時於被害人住居所或工作場所設置巡邏箱，保護身心安全。

縣府也針對二度就業女性進行一對一職涯諮詢，協助女性重返職場，並補助工作相關配備，如面試治裝費、鞋子等，每人1年內最高補助新臺幣2000元，提供女性在面試、求職、初上工時的支持服務。

最後於友善生活環境上，周春米也指示各局處將公共設施全面納入性別觀點，包括公廁性別比、親子廁所、掛勾、通道、扶手、照明、清潔等，人潮眾多的觀光風景區、火車站等公廁，還張貼專屬QR code，民眾可透過手機連接至通報平台反映公廁相關問題，將由專人處理。

周春米強調，因為每一位女性可能身兼數職，扮演多重角色，因此身為屏東的大家長，願成為每一位女性的依靠。