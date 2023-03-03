前行政院祕書長林益世，13年前擔任立委時涉嫌向業者收錢後施壓官員，前年台灣高等法院更一審，依《刑法》的「公務員假借職務上的權力及機會犯恐嚇得利罪」判刑4年10月，上訴後，最高法院承審庭，認為先前裁判的法律見解，究竟該用《刑法》還是《貪汙治罪條例》判刑有歧異，提案大法庭裁判。承審刑七庭今日將全案撤銷發回更審。

由於台北地院目前審理中的立委集體貪汙案，也有類似的法律爭議，未來林益世案最高法院刑事大法庭的裁定結果，將對民代以「選民服務」之名收錢喬事的犯行，是否構成貪汙重罪有指標性的影響。

檢方起訴林益世在2010年立委任內收受地勇公司負責人陳啟祥賄款6300萬元；2012年又在行政院祕書長任內索賄8300萬未遂，向法院請求重判無期徒刑。

一審台北地院認為林收賄「喬」民間公司合約，不是立委職務上行為，只構成《刑法》公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利罪，但二審高院認為林益世以立委權力，對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成刑責更重的貪汙罪的「違背職務收賄罪」。

案經纏訟多年，最高法院撤銷後，去年高院更一審認為林涉犯的罪行只構成普通刑法，不是貪汙治罪條例的重罪，再加上案件繫屬法院後超過8年未能確定，符合速審法減刑規定，因此從輕判刑4年10月，上訴後，最高法院審理中。

由於當年扁家二次金改、龍潭購地案及前交通部長郭瑤琪貪汙案，最高法院都認定，行政首長利用權勢借機收取不正利益，不管是否為法定職務權限範圍，只要有實質上的影響力，都可以貪汙罪論處，但「實質影響力」對民代適用與否，法律見解有歧異。

2019年7月14日最高法院刑事大法庭上路後，首次有類似的個案。承審林益世涉貪案的最高法院刑事第七庭認為，先前裁判的法律見解有歧異，提案刑事大法庭裁定，等裁定後再依統一的法律見解，對林益世案作出終局判決。

大法庭將審理，民代受託在議場外對行政機關或公營事業機構承辦人員為關說、請託或施壓等特定行為，是否屬民代「職務上之行為」？得否即援引一般公務員所謂「實質影響力說」作為認定之標準？是否構成貪汙罪的非主管或監督事務圖利罪等問題。

最高法院承審庭刑事第七庭受理上訴後，認為二審、更一審的法律見解有歧異，提案至大法庭尋求統一見解，大法庭做出裁定，承審刑七庭今日依此將全案撤銷發回更審。