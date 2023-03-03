全球最大的商用運輸機，安東諾夫公司（Antonov）的An-225「夢想」（Mriya）毀於去年2月的俄羅斯入侵。不過就在一年後的今天，An-225即將再次起飛——只不過是在微軟模擬飛行器中。

An-225機身長84公尺、翼展88公尺，空重285公噸，最大起飛重量為 640公噸，是史上最大的運輸機。An-225建造於1980年代，由蘇聯時期的An-124運輸機發展而來，引擎從4具增加到6具，其主要任務是運送暴風雪號太空梭。去年2月，俄羅斯入侵烏克蘭時，An-225遭到戰火摧毀。不過就在去年11月，安東諾夫表示將重造一架An-225，而且進度已經達到30%。

重造計畫雖然已經展開，但距離完成，還有相當漫長的路要走。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，安東諾夫估計至少得花上5億歐元（相當於新台幣162.5億），才能讓An-225「重生」。除了尋求國際航空業者的協助之外，他們也透過各種方式籌募資金，與微軟合作就是其中之一。

《微軟模擬飛行》團隊宣布，從今（3）日起正式推出PC版的An-225。玩家只要花費19.9美金（約新台幣610元），就能體驗駕馭An-225，在3.7萬個機場、200萬個城市、15億座建築物，以及各式各樣地景、天氣中環遊世界的樂趣。而Xbox版本的An-225則將在3月下旬推出。

除了微軟，烏克蘭新創公司Metal Time也販售AN-225的模型套組，讓粉絲們可以親手打造飛機。這些相關銷售所得都會捐給安東諾夫公司，用來資助重造工作、安置流離失所的安東諾夫員工，以及幫助烏克蘭培訓新的飛行員和航空工程師。