近期多款新機上市，台灣大哥大瞄準已手持新機及有換機需求民眾，分別推出「好速加掛」與「好速成雙」優惠，在民眾申辦指定5G專案帶走台灣大獨家Samsung Galaxy S23Ultra256G曇花白、OPPO Find N2Flip天際黑後，再申辦「好速加掛」，最低月付749元，享有高速光纖1Gbps吃到飽及Mesh Wi-Fi62台（主機＋子機），可再享每月5G傳輸量優惠25GB。

針對欲同時申辦手機5G與家用光纖的民眾，即日起至3月31日，於網路門市申辦「好速成雙」專案，可抽Samsung Galaxy S23與myfone購物電子禮券6,000元。成為「好速」用戶後，即可創建「好速省到家」群組，邀請二等親內家人擔任「陪省員」，申辦5G行動專案，每門陪省員每月最高享250元的月租優惠，最高年省30,000元，全家共同暢享優質網路。

近年民眾長時間居家助長家戶網路依賴度，寵物飼養量持續攀升，毛小孩成為生活不可或缺的存在。台灣大寬頻祭出「毛寶限定」快閃優惠，為飼主提供寵物居家關懷及500M光纖上網服務，每月799元就能掌握家中萌寵情況，限時3月2日至3月8日申辦，還送寵物醫療險或智能寵物飲水機、momo幣600元等好康，再抽泰國機票優待券。

據農委會統計，2021年全國家犬貓登記數量達210萬隻，平均每4個家庭即有1個飼養毛小孩。內政部統計指出，2022年全台新增寵物登記數突破23萬隻，遠超過同年的近14萬新生兒人數，足可見家庭寵物大小事的重要性。台灣大寬頻為滿足飼主們疼愛毛小孩及相互陪伴的需求，網路門市限時推出「毛寶限定」快閃優惠，凡於3月2日至3月8日活動期間內申辦，月付優惠價799元即享寵物居家關懷服務及500M光纖上網服務。

寵物居家關懷服務提供24小時全時錄影、智慧縮時錄影與雲端儲存影像功能，由專人到府安裝，透過專屬App便能遠端觀看高畫質即時影像，時刻掌握家中寵物動態，高畫質網路攝影機及雙向語音功能，讓飼主隨時隨地與寵物保持互動。此外，申辦還享寵物醫療險或智能寵物飲水機寵愛好禮2選1，保障家中毛小孩健康，快閃好康加碼送momo幣600元、泰國曼谷4天3夜住宿及一日遊優待券，再抽泰國曼谷來回機票優待券。

台灣大寬頻高畫質數位頻道提供豐富有趣節目內容，即日起，CBeebies（第203台）每周一至周五下午12點50分推出《妙妙犬布麗》第2季，以想像力豐富的牧牛犬布麗和妹妹賓果的生活日常為故事主軸，探討布麗的父母如何在工作和育兒間，持續與女兒們維繫緊密的親子關係。3月31日前觀賞節目並留意活動訊息，天天參加抽獎活動，有機會把玩偶、遊戲組等聯名商品帶回家。