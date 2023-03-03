富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，女子獨旅風氣漸熱，加上解封出國商機當道，看準此波商機，momo祭出《FUN心趣春遊》活動助陣，預計帶動3月旅遊票券相關買氣成長超過五成。

富邦媒表示，即日起至3月31日精選國內外自由／團體行、住宿美食餐券及SPA按摩等行程全面下殺5折起，消費滿額送限量麥當勞蛋捲冰淇淋、抽老爺聯合住宿券，30家銀行最高享20％回饋。

可隨心安排走訪景點的「機加酒自由行」向來是獨旅派女子的最愛，momo據站上銷售觀察，以鄰近的日本及韓國最受消費者青睞，趁著尚未進入暑假之際出發，不怕人擠人還能搶便宜。熱門首選如限量機位只到6月的「東京五+1日自由行」，航班時間早早去晚晚回，步行1分鐘即可抵達飯店，超人氣瘋搶價1萬5,500元起。

好逛好吃又好買的小旅行「沖繩五日自由行」，鄰近市區且經濟實惠挑戰最高CP值，激推優惠1萬2,900元起。想跟上團體腳步無腦出國則不容錯過「春遊韓國江原道五日」，除一覽南韓豐富壯麗的國家公園生態景觀，還能親臨韓劇《冬季戀歌》、《藍色生死戀》、《鬼怪》浪漫場景，極致享受價6,980元起。

親子共樂行程的住宿也是眾多媽媽們心神嚮往的夢幻首選，輕奢推薦如座落於義大世界的「義大皇家酒店」2大2小或3大含早餐升雅緻家庭房，結合多功能休閒服務，堪稱親子渡假放電首選，活動價4,299元起。盡享山水之樂首推「知本金聯世紀酒店」買2大送1大或1小升等山水豪華家庭房含早餐，客房內熱水即為溫泉，放鬆價3,999元起。主打免費暢遊宜蘭傳藝園區的「煙波-宜蘭傳藝」經典上下舖家庭房，2大人入住即送1位孩童免費同樂，驚喜優惠3,299元起。貼近大自然氛圍的溫泉及細膩舒壓的SPA按摩行程也相當受女性歡迎，像是五星獨立湯屋「大地酒店」獨立湯屋90分+雙人下午茶，結合人文藝術與溫泉，身心靈都滿足，限時甜蜜價2,699元起。不限時的純正白磺湯溫泉「雀客藏居」陽明山花季單人大眾風呂＋套餐，999元起。按摩界王牌「指舞春秋足體養生」腳底按摩75分鐘，限時贈薰衣草香氛泡腳或全身筋絡按摩任選，人氣搶購價1,099元起。

瞄準3.8女王節出遊商機，momo購物網即日起至3月31推出《FUN心趣春遊》優惠活動，嚴選國內外自由／團體行、住宿美食餐券及SPA按摩等最chill必敗行程直降5折起，凡下單滿額即享限量好康雙重送「即日起至3月12日滿888元送麥當勞蛋捲冰淇淋（限量3萬份）、即日起至3月31滿3,888元登記抽老爺聯合住宿券」，30家銀行最高享20％回饋。